Армения обстреляла азербайджанские позиции в Товузском направлении

ВС Армении накануне подвергли многочасовому обстрелу позиции армии Азербайджана в Товузском направлении. Такое сообщение распространило Минобороны АР.

В нем говорится, что с 17:54 до 22:52 по местному времени (с 16:54 до 21:52 мск) подразделения ВС РА с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района (Тавушская область) с перерывами обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия азербайджанские позиции в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кеханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района.

"Ответным огнем противник был подавлен", - отметили в ведомстве.