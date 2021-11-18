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Армения обстреляла азербайджанские позиции в Товузском направлении

Армения обстреляла азербайджанские позиции в Товузском направлении

ВС Армении накануне подвергли многочасовому обстрелу позиции армии Азербайджана в Товузском направлении. Такое сообщение распространило Минобороны АР.

В нем говорится, что с 17:54 до 22:52 по местному времени (с 16:54 до 21:52 мск) подразделения ВС РА с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района (Тавушская область) с перерывами обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия азербайджанские позиции в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кеханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района.

"Ответным огнем противник был подавлен", - отметили в ведомстве.

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