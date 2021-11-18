Пашинян: мы приняли предложения Минобороны РФ по делимитации

Министерство обороны РФ выступило с предложениями о подготовительном процессе делимитации и демаркации государственной границы Армении с Азербайджаном, об этом рассказал премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании правительства.

Политик подчеркнул, что данные предложения приемлемы для Армении.

Пашинян дал министру обороны Сурену Папикяну поручение обсудить детали и работать по этим инициативам с российским коллегой, передает Sputnik Армения.