Юноша погиб во время урагана в Жамбылской области

Молодой человек во время штормового ветра упал с крыши дома и скончался на месте, сообщает управление здравоохранения Жамбылской области.

Трагедия произошла в селе Жалпактобе, где парень забрался на крышу, которая была повреждена из-за сильного ветра, чтобы отремонтировать ее.

Согласно данным управления здравоохранения, всего на сегодняшний день в области пострадали 53 человека.

Кроме того, отмечается, что на большинство обратившихся упали окна и ворота, отчего они и получили разные травмы, в частности, головы, а также переломы рук и ног, передает Sputnik Казахстан.