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На вооружение медиков Анапы поступила новая техника

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В медучреждения Анапы поступили современные электроэнцефалографы, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Аппараты для исследований головного мозга приобрели по краевой госпрограмме "Модернизация первичного звена здравоохранения", медтехнику уже установили в диагностическом отделении горбольницы и детской поликлинике, - передает "АиФ-Юг".

Новая медтехника станет огромным подспорьем для врачей: раньше жители Анапы для подобных обследований обращались в медучреждения Краснодара, а теперь исследования можно будет проходить, не покидая Анапы, - отметили в Минздраве региона.

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