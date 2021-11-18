На вооружение медиков Анапы поступила новая техника

В медучреждения Анапы поступили современные электроэнцефалографы, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Аппараты для исследований головного мозга приобрели по краевой госпрограмме "Модернизация первичного звена здравоохранения", медтехнику уже установили в диагностическом отделении горбольницы и детской поликлинике, - передает "АиФ-Юг".

Новая медтехника станет огромным подспорьем для врачей: раньше жители Анапы для подобных обследований обращались в медучреждения Краснодара, а теперь исследования можно будет проходить, не покидая Анапы, - отметили в Минздраве региона.