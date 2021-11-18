США обвинили Иран в финансировании террора

Официальный представитель Госдепартамента США Крис Ландберг назвал Иран ведущим мировым спонсором терроризма.

По его словам, террористические группировки в Сирии, Ираке и Йемене, якобы поддерживаемые Ираном, продолжают дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и во всем мире.

"Иран финансирует и вооружает своих доверенных лиц - в том числе с помощью современных технологий - и обеспечивает возможность атак по всему региону", - заявил Ландберг.

Представитель Госдепартамента также отметил, что угрозой для Штатов остается запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ, влияние которой, по его мнению, продолжает расти.

"Глобальное присутствие ИГИЛ продолжает расти, несмотря на полное освобождение территорий, которых они когда-то контролировали в Ираке и Сирии. Террористы ИГИЛ продолжают оставаться постоянной угрозой для США и их союзникам", - добавил он.