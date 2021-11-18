Личный врач Саакашвили озабочен его желтизной

У голодающего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили появились тревожные симптомы, в том числе желтизна, об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.

"Отмечается заметная желтизна по сравнению с предыдущими днями. Он не смог спуститься в комнату встреч, поэтому я навестил его в палате", - цитирует его РИА Новости.

Медик добавил, что Саакашвили захотел узнать его мнение о горийской больнице, и он посоветовал оппозиционеру не соглашаться на перевод туда.

Напомним, ранее консилиум врачей, созданный грузинским омбудсменом Нино Ломджария, опубликовал отчет, в котором оценил состояние Саакашвили как критическое. По мнению участников консилиума, тюремная больница не подходит для лечения таких пациентов, поэтому политика необходимо перевести в гражданскую клинику.