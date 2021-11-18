Жители Астраханской области оспорят в суде введение QR-кодов

Жители Астраханской области, считающие незаконными коронавирусные ограничения, проявившиеся во введении QR-кодов в регионе, подали коллективный иск в суд накануне вступления в силу соответствующего регионального постановления.

Несогласные с "режимными" требованиями граждане пояснили причину протеста позицией, связанной с недопустимостью разделения людей по признаку "привитые" и "непривитые", которая унижает честь и достоинство человека и ущемляет основные свободы, прописанные в Конституции РФ, - передает "АиФ Астрахань".

Также активисты считают "незаконными" ковидные ограничения, озвученные в требованиях, введенных в связи с действием режима повышенной готовности.

Суд первой инстанции для них не увенчался успехом, - говорится в сообщении.