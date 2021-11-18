В Северной Осетии выдают бумажные сертификаты с QR-кодом

Многофункциональные центры в Северной Осетии начали выдавать бумажные сертификаты с QR-кодом о прививках против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Уточняется, что подобная услуга актуальна для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или не имеет технической возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

Бумажные сертификаты выдаются в день обращения, отметили в пресс-службе.