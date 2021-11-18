"Откровенный и конструктивный": Вашингтон прокомментировал разговор Патрушева и Салливана

Телефонный разговор секретаря Совбеза России Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана был "откровенным и конструктивным", говорится в заявлении официального представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Они обсудили несколько вопросов двусторонней повестки, а также региональные и мировые проблемы, вызывающие озабоченность", - цитирует ее ТАСС.

В Совбезе РФ накануне заявили, что беседа протекала "в конструктивном ключе" и что переговоры были организованы "в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне".