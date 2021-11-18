Главная » Новости
Азербайджан Иран

Постпредство Дагестана помогает адаптации молодежи в мегаполисе

Постпредство Дагестана помогает адаптации молодежи в мегаполисе

Постоянное представительство Дагестана в Москве реализует программу по адаптации молодежи в мегаполисе, сообщил врио постоянного представителя республики при президенте РФ Владислав Толстюк.

По его словам, в рамках программы постпредство следит за поступлением и отчислением студентов, выявляет отличников и готовит предложения по назначению стипендий главы Республики Дагестан, а также проводит воспитательную работу.

"Мы осуществляем в определенной степени контроль за студентами: прослеживаем поступление в вузы, отчисления из вузов, выявления отличников, спортсменов и талантливых молодых дарований. Ежегодно готовим предложения по назначению стипендий главы Республики Дагестан, а также стипендий различных фондов для студенческой молодежи", - приводит слова собеседника ТАСС.

1220 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!