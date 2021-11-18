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Водитель грузовика погиб в ночном ДТП в Сюникской области (ФОТО)

МЧС Армении
МЧС Армении

Смертельное ДТП произошло в Сюникской области, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.

В нем говорится, что сигнал об аварии поступил в региональный кризисный центр накануне в 23:41 (22:41 мск). Инцидент случился на перекрестке у села Ангехакот.

В МЧС пояснили, что грузовик Scania, которым управлял Л.К. 1965 года рождения, по не выясненным пока причинам съехал с дороги и перевернулся. Его водитель скончался на месте от полученных травм.

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