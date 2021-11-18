На смену теплу на Кубань придут дождь и ветер

Сегодня на Краснодарский край обрушится натиск непогоды – регион накроет сильный дождь и ветер.

"Неблагоприятная погода с сильными осадками и ветром придет на Черноморское побережье с четверга", - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Наиболее сложная погода будет бушевать в районе Сочи и Туапсе - с 18 по 20 ноября здесь ожидается сильный дождь, в горах ветер, скорость которого будет достигать 28 м/с.

Попутно Кубань покинет и циклон, принесший в край теплые деньки, а ему на смену придут дожди и грозы, а также восточный ветер, скорость которого составит 4-9 м/с, местами порывами 12-14 м/с, - добавил синоптик.