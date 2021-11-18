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В Казахстане "заминировали" рейс из Франкфурта

В Казахстане &quot;заминировали&quot; рейс из Франкфурта

Рейс Франкфурт - Уральск был задержан из-за "минирования" самолета, сообщает "Мой город".

"Я был с самого начала в аэропорту. При мне все началось. Были суета и несогласованность. Полицейский засуетился, потом пограничники, потом оперативники приехали, чуть позже вооруженные люди в камуфляже, потом еще более экипированные военные на броневике. Полицейские попросили нас спуститься со второго этажа на первый, а потом на улицу, а еще позже - отойти подальше на безопасное расстояние", - приводит портал слова очевидца.

Спустя некоторое время в департаменте полиции Западно-Казахстанской области подтвердили информацию о ложном минировании. Уточняется, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

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