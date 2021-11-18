Названа дата визита гендиректора МАГАТЭ в Тегеран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибудет с визитом в Тегеран в понедельник 22 ноября, об этом, как сообщает ИРНА, рассказал глава иранской миссии при ООН в Вене Мохаммадреза Гаеби.

Ранее официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде озучил программу визита главы МАГАТЭ в Тегеран.

По его словам, в нее входят встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Хосейном Амиром Абдоллахияном и главой Агентства по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.