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Названа дата визита гендиректора МАГАТЭ в Тегеран

Названа дата визита гендиректора МАГАТЭ в Тегеран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибудет с визитом в Тегеран в понедельник 22 ноября, об этом, как сообщает ИРНА, рассказал глава иранской миссии при ООН в Вене Мохаммадреза Гаеби.

Ранее официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде озучил программу визита главы МАГАТЭ в Тегеран.

По его словам, в нее входят встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Хосейном Амиром Абдоллахияном и главой Агентства по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.

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