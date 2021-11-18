Севастополь все же введет курортный сбор

Если практика введения курортного сбора в курортных регионах страны будет продлена и станет постоянной, Севастополь готов ввести у себя курортный сбор, - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Поддерживаю идею введения курортного сбора в Севастополе - это позволит городу направлять больше средств на благоустройство и развитие туристской инфраструктуры, которая у нас испытывает огромную нагрузку в летний сезон. В стране уже есть хороший опыт внедрения инструмента, на Кавказских Минеральных Водах, например", - поведал Развожаев, передает РИА Новости.

Ставропольский губернатор напомнил, что эксперимент по введению курортного сбора в регионах заканчивается в следующем году и сейчас стоит вопрос, чтобы законодательно оформить его как постоянное, а не тестовое мероприятие.