Нальчик получит обновленный парк маршрутных автобусов

Парк пассажирского транспорта Нальчика планируется полностью обновить и перейти на автобусы большой вместимости, сообщил мэр города Таймураз Ахохов.

"Сообщаю, что кроме полученных ранее от правительства Москвы 15 автобусов, мы получили еще 20 полноразмерных автобусов на прошлой неделе. На данном этапе идет оформление документов и в ближайшее время они выйдут на городские маршруты", - сообщил он.

Ахохов также отметил, что городские власти продолжают реализацию реформы транспортной инфраструктуры по установленному графику. Планируется полностью обновить всю общественную транспортную сеть и перейти на полноразмерные автобусы большой вместимости.