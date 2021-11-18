Крым все же подаст иск к Украине за водную блокаду

Крым доведет до конца дело о подготовке иска с целью привлечения к ответственности виновных в организации водной блокады полуострова, - заявил глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

"Наша рабочая группа продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба. Сама концепция иска уже сложена. Сейчас идет скрупулезная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесенного республике", - рассказал Трофимов, передает РИА Новости.

Все подтверждающие документы приложат к иску, точный срок подачи которого пока не обозначен, но это будет в ближайшее время, - подчеркнул Трофимов.

Напомним, по итогам рассмотрения заявления, подготовленного рабочей группой Госсовета, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.