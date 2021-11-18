Власти Беларуси отключают Украину от своей электроэнергии

Сегодня Беларусь прекращает недавно возобновленные поставки электроэнергии на Украину, - сообщило накануне Минэнерго страны.

"В соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, передает "Интерфакс".

Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом ее технических возможностей, - отмечается в сообщении.

В Минэнерго Беларуси не пояснили причины прекращения поставок электроэнергии на Украину, однако накануне ведомство сообщало об отключении первого энергоблока БелАЭС от сети энергоснабжения в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.

Напомним, Беларусь возобновила коммерческие поставки электроэнергии в украинскую энергосистему 6 ноября и планировало осуществлять их в соответствии с подписанным контрактом в течение ноября.