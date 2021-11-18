Жителей столичного региона ждет затишье перед снегопадом

Сегодня, 18 ноября, в Москве и Московской области ожидаются облачная погода, местами небольшие осадки и гололедица, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице и по области составит от минус одного до плюс одного градуса, а уже во второй половине дня на смену мощному антициклону, который управлял погодой в начале недели, придет глубокий циклон, который принесет с собой мощные снежные заряды, - передает "АиФ".

В ночь на пятницу столбики термометров в городе могут опуститься до минус двух, по области – до минус четырех градусов.

Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с, а атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт ст.