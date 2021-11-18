Даргавская котловина в Северной Осетии превратится в центр активного туризма

Даргавская котловина в Пригородном районе Северной Осетии, где расположено селение Даргавс и некрополь "Город мертвых", может стать одним из центров активного туризма в республике, - сообщил председатель регионального комитета по туризму Заурбек Кодзаев.

"Даргавс - одно из топовых туристических мест республики, которое получило известность из-за находящегося в окрестностях селения некрополя. Даргавская котловина сегодня рассматривается как территория для развития конных прогулок, джиппинга, парапланеризма. В ближайшие годы она имеет перспективы стать одним из центров активного туризма", - сказал он, передает ТАСС.

В Даргавсе также откроют визит-центр, где гости региона смогут получить всю интересующую информацию о возможностях отдыха, выбрать или скорректировать турмаршрут по региону.

Кроме того, на территории Даргавской котловины планируется благоустроить придорожный сервис - открыть зоны общепита, где гости смогут полакомиться осетинскими пирогами и другими национальными блюдами.