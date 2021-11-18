Житель Акмолинской области угнал автобус в Атырау (ВИДЕО)

В Казахстане 30-летний житель Акмолинской области решил прокатиться на общественном транспорте в качестве водителя, и угнал рейсовый автобус в Атырау.

Рано утром накануне водитель припаркованного автобуса в Атырау сообщил оператору "102" о его пропаже. Полицейские по поступившему сообщению от 42-летнего потерпевшего сразу приступили к розыскным работам, и с помощью сотрудников центра оперативного управления управления полиции Атырау задержали угонщика, - передает Sputnik Казахстан со ссылкой на Polisia.kz.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части первой статьи 200 Уголовного кодекса (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)). Задержанному по данной статье грозит лишение свободы на срок до двух лет.