России придется закупать картофель у соседей?

Россия может начать закупки картофеля у поставщиков из СНГ из-за роста цен на этот вид сельхозпродукции у отечественных производителей - Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом уже работает над этим, следует из писем замглавы ведомства Оксаны Лут в правительство и аппарат кабмина, пишет газета "Известия".

Как уточняется в письмах, в конце октября оптовая цена картофеля достигла 23 руб./кг, что на 71,4% выше цен аналогичного периода прошлого года. В Минсельхозе отметили, что эта тенденция характерна и для моркови, цена которой выросла на 44%, а также капусты, подорожавшей на 70%, - передает ТАСС.

Ведомства работают над формированием отношений с поставщиками из СНГ, в процесс также включены торговые сети, а Минсельхоз совместно с субъектами выстраивает работу по сбору овощей и картофеля, выращенных в подсобных хозяйствах граждан, чтобы направлять их на продажу.

Картофелеуборочная кампания находится в активной фазе, однако цены российских производителей растут из-за сложностей при его уборке из-за плохой погоды. В то же время в Минсельхозе заверили, что собранный урожай обеспечит внутренние потребности страны, а проект закупки овощей в странах СНГ вместо дальнего зарубежья разрабатывают по поручению президента РФ.

Однако директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков более скептичен в своих оценках: он пояснил, что из-за дождей в этом году тракторы не могли выйти в поле, процесс сбора урожая шел медленно, а качество собранного картофеля невысокое: он более мелкий и обладает избыточной влажностью, которая сократит срок его хранения. "На осень и зиму собранного урожая нам хватит, но возникает вопрос, как рано нам придется ввозить продукцию из других стран по более высоким ценам", - добавил Глушков.