Василий Небензя: ситуация в Афганистане требует срочного вмешательства

Ситуация в Афганистане не стабилизировалась, а к предыдущим вызовам добавились новые, заявил минувшей ночью на заседании Совбеза ООН постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя.

"Установившаяся после 15 августа новая реальность в Афганистане не приблизила ни самих афганцев, ни международное сообщество к стабилизации страны, созданию на ее территории мирного, неделимого и свободного от наркотиков и преступности государства", - сказал Небензя, передает РИА Новости.

Россия в ближайшее время направит в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости. Также Россия выступает за скорейший созыв международной донорской конференции под эгидой ООН по Афганистану, - заявил российский постпред.

"Считаем целесообразным скорейший созыв представительной международной донорской конференции при том понимании, что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития Афганистана должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет", - сказал российский постпред.

"Сегодня существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе, маскирующейся под миграционные потоки, на территорию стран-соседей. Рассчитываем, что новые власти страны продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов", - добавил Небензя.