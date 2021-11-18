Польша требует у Германии не сертифицировать "Северный поток - 2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкой газете Bild призвал Германию отказаться от запуска газопровода "Северный поток - 2" "ради мира".

"Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения", - заявил Моравецкий, обратившись к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу с требованием остановить газопровод, передает РИА Новости.

Напомним, два дня назад Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку". В немецком Минэнерго решение ведомства назвали "исключительно регуляторным". Также неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, чьи нормативы гласят, что проложенная труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Такая ситуация не устраивает Россию, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: с учетом прежней правовой ситуации в проект уже инвестировали миллиарды евро.