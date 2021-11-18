Вильфанд: в Европейскую часть России идет "нерадостная" погода

Уже к выходным в центре Европейской России установится некомфортная погода, а к понедельнику днем похолодает до отрицательных отметок, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В субботу жителей центра европейской территории России ждет нерадостная погода: низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 м/с. Температура ночью около 0, днем повысится до плюс 2–4 градусов. Ветер будет западным и северо-западным… Заметное похолодание прогнозируют в понедельник", - поведал Вильфанд, уточнив, что такую погоду обеспечит глубокий циклон, передает РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, температура в понедельник ночью понизится до отрицательных значений, они будут и во вторник днем в Нечерноземье и черноземных областях - Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой. Снег, мокрый снег, сильный ветер, и люди будут ощущать этот дискомфорт, - добавил Вильфанд.

Атмосферное давление в центре европейской части России резко понизится до близкого к рекордному, прогнозируется, что в субботу оно упадет до 720 мм рт ст, - добавил Вильфанд.