Депутат Верховной Рады Украины рассказал, почему Киев отдал Крым Москве

Пришедшие к власти на Украине в 2014 году силы согласились не препятствовать воссоединению Крыма с Россией ради сохранения собственного положения в Киеве, - рассказал в беседе с RTVI депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

"Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым", - заявил Кива, передает РИА Новости.

Жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией из-за событий на Украине, поскольку не захотели жить в стране, "которая взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией". Точно такую же позицию заняли и жители Донбасса, - подчеркнул депутат.