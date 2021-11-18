В Казахстане снова больше тысячи новых заболевших

За минувшие сутки в Казахстане было выявлено 1 083 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Антилидером по числу инфицированных стала Северо-Казахстанская область – здесь выявлено 143 новых случая коронавируса, в Алматы - 128, в Нур-Султане – 125, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших также выявлено в Павлодарской (118), Карагандинской (115) и Костанайской (110) областях.

От последствий коронавирусной инфекции за сутки скончались 23 человека, от вирусной пневмонии - три человека, сообщили в Минздраве страны.

Лечение от коронавируса продолжают получать 31 475 человек, из них в стационарах находится 6 454 пациента, на амбулаторном уровне – 25 021 пациент.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 960 609 случаев коронавируса.