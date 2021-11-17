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Пожилым жителям Дагестана дают 4 недели "удаленки" на вакцинацию

Пожилым жителям Дагестана дают 4 недели &quot;удаленки&quot; на вакцинацию

Работодатели в Дагестане должны перевести сотрудников старше 60 лет, а также с хроническими заболеваниями, на дистанционный формат работы. Такой указ главы региона опубликован на его сайте.

В нем говорится, что, согласно указу президента РФ от 11 мая прошлого года, до улучшения ситуации с коронавирусом работающие люди старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, должны быть переведены на "удаленку" и оставаться на ней в течение четырех недель.

Предполагается, что за это время они сделают прививку от коронавируса (при отсутствии медицинских противопоказаний) и у них сформируется иммунитет.

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