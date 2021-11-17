Кондратьев рассказал об ожиданиях от туристического сезона в 2022 году

В 2022 году Краснодарский край посетят минимум 16 млн туристов, считает губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Не меньше, чем в этом году, 16 миллионов, если не больше", - заявил он на форуме "Транспорт России", пишет ТАСС.

В текущем году Кубань посетили 15,8 млн туристов, что в 1,5 раз больше, чем в 2020 году. За нерабочую неделю в ноябре в регионе отдохнули 242 тыс россиян, на новогодние каникулы ожидается свыше 385 тыс туристов.