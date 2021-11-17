Россия и Франция борются за Мали

На минувшей неделе в Москву приезжал министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулай Диоп, который рассказал российским дипломатам, что ситуация в области безопасности в его государстве остается весьма сложной: усиление террористической активности напрямую угрожает суверенитету страны. В этих условиях малийские переходные власти предприняли шаги по достижению внутриполитического единства и стабильности. Ведется подготовка всеобщих демократических выборов.

На встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым глава малийского внешнеполитического ведомства говорил о перспективах расширения деловых контактов, реализации совместных проектов в разработке запасов минерального сырья, энергетике, развития инфраструктуры, сельском хозяйстве. На следующий день Лавров отправился в Париж, на заседание министров иностранных дел и министров обороны РФ и Франции в формате "2+2", где большое внимание было уделено ситуации в Сахаро-Сахельском регионе, в том числе в контексте передислокации находящихся там французских вооруженных сил, в том числе из Мали. По словам Лаврова, малийское руководство озабочено тем, что французы хотели покинуть те территории на севере страны, где сейчас наблюдается активизация террористических групп.

На заседании в формате "2+2" российская сторона объяснила французским коллегам ситуацию с регулярно выдвигаемыми обвинениями в адрес России в поощрении неких контактов между руководством Мали и российской частной военной компанией. "Мы показали беспочвенность такого рода обвинений; подчеркнули, что по линии межгосударственного сотрудничества оказываем военно-техническое содействие Мали и помогаем с организацией работы служб безопасности и малийской армии. Что же касается частных военных кампаний, то привели факты, свидетельствующие, что этот "феномен" родился далеко не в России, а на Западе. Перечислили примеры функционирования подобного рода ЧВК, которые "произрастают" из США, Великобритании, Франции. Их великое множество. Масштабы "работы" наших западных коллег не сопоставимы с тем, что делается частными военными фирмами, созданными российскими гражданами. Мы высказались за то, чтобы объединять усилия против террористических группировок в Сахаро-Сахельском регионе. Они там "разгулялись" очень сильно, с того момента, как Запад разбомбил Ливию, лишил ее государственности. Эту государственность сейчас пытаемся собрать заново. Это всё требует постоянных усилий", - заявил Лавров после заседания в формате "2+2".

Старший эксперт российского Института Востоковедения Григорий Лукьянов заявил Eurasia Review , что в настоящее время цель России в Мали - усилить деловые связи, особенно в сфере добычи ресурсов и предоставления военных услуг, в которых у России конкурентные преимущества. У Мали есть потенциал в будущем стать транспортным узлом для товаров, поступающих с запада и юга на африканский север, а затем в ЕС. Поэтому кроме Франции сотрудничать с государством также готовы Китай и США. Для Парижа жизненно важно сохранить свое присутствие в бывшей колонии и не допустить туда сторонних участников.

По мнению Лукьянова, Франция рассматривает регион как границу своей некогда империи, тогда как для России Мали - неизведанная удаленная страна, где за счет торговых отношений она может добиться значительных уступок, связанных с другими вопросами в рамках отношений с Францией, ЕС и Западом в целом. На данный момент в интересах Парижа попытаться сменить нынешнее пророссийское правительство в Мали на другое, более лояльное целям западной страны.

В период с августа 2020 года в Мали произошли два военных переворота. Во время первого, 18 августа 2020 года, был свергнут президент Ибрагим Бубакар Кейт. Временный президент Бах Ндау был отстранен от власти военными 26 мая 2021 года. Заместитель президента Ассими Гоита стал временным президентом Мали на основании постановления Конституционного суда.

Совет Безопасности ООН, Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) широко обсуждают соперничество и борьбу за влияние, развернувшуюся в Мали между Францией и Россией. Организация настаивает на необходимости придерживаться сроков полномочий переходного правительства и провести выборы, запланированные на 27 февраля 2022 года. Она также призывает переходное правительство обеспечить конституционный порядок в кратчайшие сроки, а международное сообщество - проследить за надлежащим выполнением этого требования.

Население Республики Мали составляет около 20 млн человек. Не имеющая выхода к морю западноафриканская страна расположена на берегах рек Сенегал и Нигер. Бывшая французская колония, восьмая по площади страна в Африке, сталкивается с серьезными проблемами экономического развития в основном из-за отсутствия выхода к морю. Реформы, проведенные в последние годы, мало повлияли на уровень жизни: большинство граждан живут в бедности. Будучи развивающийся страной Мали находится в нижней части списка Индекса человеческого развития ООН за 2020 год.