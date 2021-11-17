"Астана Балет" представит две громкие премьеры в ноябре

Театр "Астана Балет" представит в конце ноября две главные премьеры сезона - "Каприччио для фортепиано с оркестром" и "Арканы судьбы".

Обе премьеры состоятся в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством дирижера Армана Уразгалиева.

Одноактный бессюжетный балет "Каприччио для фортепиано с оркестром" Джорджа Баланчина на музыку Игоря Стравинского отличается эмоциональным накалом. Яркое действо посвящено драгоценному рубину.

Второй премьерой станет одноактный балет "Арканы судьбы" на музыку Карины Абдуллиной. Современная постановка состоит из 22 отдельных сюжетов. Хореографом постановки стала Мукарам Авахри, главный балетмейстер театра "Астана Балет".

Премьерные показы состоятся 27 и 28 ноября, начало спектаклей в 18:00.