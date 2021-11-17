В Железноводске откроется музей кружек-бюветниц

В Железноводске появится музей кружек-бюветниц, информирует местная администрация. Уточняется, что эта идея была предложена местными жителями. Инициатива была поддержана в администрации города. В настоящее время прорабатывается вопрос о создании такого музея в одном из бюветов.

Планируется, что жители и гости города смогут отдавать в фонд музея различные экземпляры кружек-бюветниц, которые и будут выставлены.

"Кружка в Железноводске стала узнаваемым символом курорта в 2017 году в качестве логотипа. И от жителей поступила замечательная идея создать музей бюветниц, куда жители и гости курорта могут передавать удивительные, редкие или старинные кружки, которые сможет увидеть любой желающий", - прокомментировал инициативу глава города Евгений Моисеев.