Хищение бюджетных средств довело ветеринара из Табасаранского района до тюрьмы

Экс-глава Табасаранского районного ветеринарного управления Халибега Аскендерова осудили за незаконную премию себе и главному бухгалтеру.

Было установлено, что в 2016-2019 годах ветеринар незаконно выписывал себе и главному бухгалтеру управления премии на общую сумму более 900 тыс рублей, сообщает "АиФ-Дагестан".

Его признали виновным по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и назначили наказание в виде лишения свободы сроком до 3,2 лет. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 500 тыс рублей.