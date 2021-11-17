Новый дизайн центра Нальчика сохранит исторический облик города

Каждая из центральных улиц Нальчика после разработки их нового дизайна властями и общественными организациями сохранит свой исторический облик Власти и общественные организации Нальчика разрабатывают дизайн-коды, - заверил мэр столицы Кабардино-Балкарии (КБР) Таймураз Ахохов.

"У нас есть дизайн-код центральных улиц, но пока мы его не утвердили, поскольку еще продолжается дискуссия между архитекторами и дизайнерами. До конца года мы рассчитываем утвердить его, сохранив исторический облик определенных улиц, подчеркнув их особенности", - цитирует собеседника ТАСС.

Известно, что институт развития города "Арт-зал "Платформа" ужа разработал дизайн-код пешеходной части исторической улицы Кабардинская в центре города, началась необходимая работа с предпринимателями. И хотя дизайн-код этой улицы подразумевает сохранение старинного стиля с включением национальных мотивов, в том числе орнаментов и рисунков, он будет не совсем приемлем в других районах, дизайн улиц которых должен носить свой, уникальный характер. При его разработке будет учитываться даже то, где можно будет повесить вывеску, каковы их допустимые размеры, формы букв и другие особенности, - отметил градоначальник.