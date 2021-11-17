Каждый микрорайон Краснодара получит индивидуальный план развития

Власти Краснодара намерены разработать планы развития всех районов города, - сообщили в мэрии столицы Кубани.

Для всех микрорайонов города разработают программы развития территорий, а пилотным проектом станет Гидрострой, так как этот микрорайон является одним из отстающих в плане социальной и дорожной инфраструктуры. По прогнозам чиновников, через три года население Гидростроя составит 114 тыс человек.

"Проблемы микрорайона Гидростроителей - типичные для всех территорий Краснодара. И, к сожалению, на сегодняшний день возможности городского бюджета для их оперативного решения очень ограничены. Чтобы участвовать в краевых и государственных программах, нужны готовые проекты. Для их разработки нам требуется помощь строительного комплекса, поскольку в свое время свободные территории были освоены, откровенно говоря, неудачно, и сегодня нужно исправлять эти ошибки", - рассказал новый мэр Краснодара Андрей Алексеенко, передает портал Юга.ру.

Напомним, в микрорайоне Гидростроителей хотят запретить строительство домов, пока не будет составлен план по развитию этой территории. Также Алексеенко поручил проанализировать территории всех существующих городских школ на предмет возможности размещения новых блоков и решить вопрос с нехваткой поликлиник.

К проектным работам планируется приступить в 2022 году, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.