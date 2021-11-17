Стало известно, сколько аварийных домов снесут в Ростове-на-Дону до нового года

В Ростове-на-Дону по плану до конца года должны быть снесены 18 аварийных многоквартирных домов. Об этом стало известно на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Гордумы Ростова-на-Дону.

На нем был рассмотрен вопрос о работе городской администрации по консервации расселенного аварийного жилищного фонда до завершения сноса.

В данный момент районными управлениями ЖКХ разрабатывается техническая документация, требующаяся для сноса расселенных аварийных домов. Кроме того, они обеспечивают их охрану до сноса, передает "АиФ-Ростов".

В частности, закрываются контур входных дверей в подъезды и окна, дома по периметру ограждаются сигнальной лентой, также размещаются памятки о запрете проникновения на огражденную территорию.