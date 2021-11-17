Франция сохранила за Россией храм Архангела Михаила в Канне

Суд Граса на юге Франции признал Россию собственником храма Архангела Михаила в Канне, однако решение может быть обжаловано. Об этом сообщил представитель Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в КаннеАнтоний Одайский.

"Суд в Грасе вынес решение в пользу России. Судебный ликвидатор, которой досталось дело в наследство от Русской православной культовой ассоциации, намерена обжаловать решение уже в суде в Экс-ан-Прованса. Но трагикомичность дела в том, что у ликвидатора нет права собственности на русский храм и прихрамовую землю и недвижимость, чтобы их ликвидировать. Право собственности есть только у России, что и было подтверждено недавнем судом в городе Грасе", - приводит слова иерея РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что победа не является окончательной, так как решение может быть обжаловано в Апелляционном суде.

"Не знаю, насколько суд в Экс-ан-Провансе будет препятствовать суду низшей инстанции и нашему возвращению в наш родной храм и помогать судебному ликвидатору, но победа России выгодна всем", - отметил отец Антоний.

Настоятель также заявил, что вопрос по реставрации церкви пока не обсуждается.

"Вопрос номер один – чтобы Россия как хозяйка собственности вернула храм себе, как это было с храмом в Ницце в свое время. Когда Россия вернет окончательно его в свою собственность, тогда уже будет стоять вопрос о реставрации и о нормализации приходской жизни. Мы готовы вернуться в наш родной храм хоть завтра", - добавил он.

Храм был построен в 1894 году усилиями русской общины. Он принадлежит Московскому патриархату и находится в юрисдикции Русской православной церкви заграницей.

В 2013 году к руководству церкви явились представители бывших прихожан, которые решили подчиняться неканонической религиозной организации с руководством в Украине.

В 2014 году Россия получила право собственности на храм. В том же году экс-руководитель Русской Православной Культовой Ассоциации Владимир Янсен начал судиться с Россией, пытаясь оспорить право собственности на церковь.