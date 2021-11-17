Житель Ингушетии решил "заморозить" комбинат детского питания

Ингушские полицейские оперативно раскрыли кражу с комбината детского питания в селе Али-Юрт Назрановского района. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Накануне в дежурную часть из министерства имущественных и земельных отношений поступил сигнал о том, что еще в октябре с территории комбината детского питания были украдены три отопительных радиатора.

Правоохранители в рамках операции "Лес-2021" задержали подозреваемого - местного жителя - и доставили его в отдел. Похититель дал признательные показания и вернул похищенное.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.