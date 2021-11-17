Председатель ОБСЕ приветствовала прекращение огня между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде прокомментировала бои, произошедшие накануне на государственной границе Армении и Азербайджана из-за провокации Еревана. Соответствующее сообщение она написала на своей странице в Twitter.

"Приветствуем прекращение огня между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России и призываем к деэскалации", - заявила дипломат.

Она также выразила соболезнования от лица ОБСЕ "в связи с человеческими потерями".