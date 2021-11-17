Турции грозит валютный кризис

Турецкая лира обесценивается седьмой день подряд. Вчера она упала до 10,16 лиры за доллар, спровоцировав среди инвесторов опасения по поводу повторения валютного кризиса 2018 года, пишет Ahval News. С сентября потери турецкой валюты составили более 20%. В ходе волатильных торгов в среду лира подешевела еще на 2,7%, до 10,61 за доллар. В этом году показатели турецкой лиры самые худшие среди валют развивающихся рынков.

”Опасения по поводу очередного валютного кризиса нарастают, - считает Джейсон Тави, старший экономист и специалист по развивающимся рынкам из лондонской компании Capital Econimics. - Существует риск, что готовность Центрального банка подчиняться давлению со стороны президента Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении ключевой ставки может привести к резкому падению валюты в ближайшие недели и даже дни”.

За последние два месяца, несмотря на то, что инфляция поднялась почти до 20%, турецкий Центральный банк снизил ключевую ставку с 19 до 16%, что не соответствует повышательному тренду развивающихся рынков. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, уволивший трех управляющих ЦБ с лета 2019 года считает, что более высокие ключевые ставки способствуют росту инфляции. Обращаясь в среду к депутатам от правящей партии, Эрдоган пообещал продолжить борьбу с высокими ключевыми ставками, заявив, что экономика страны подвергается атаке.

По сообщению Reuters, на этом фоне турецкая государственная газовая компания Botaş обязалась ограничить дальнейшее обесценивание национальной валюты за счет использования резервов Центрального банка, а не покупки долларов и евро на открытом рынке с целью покрытия растущей стоимости газа. Центральный банк от комментариев отказался.

Завтра Центральный банк вновь будет принимать решение о расходах по займам. Учитывая опубликованный на прошлой неделе отчет банка по экономическим показателям, финансисты прогнозируют очередное снижение базовой ставки на один процентный пункт.

По мнению Тима Эша, главного стратега по развивающимся рынкам из лондонской компании BlueBay Asset Management, чтобы победить на выборах, запланированных на 2023 год, Эрдоган делает ставку на экономический рост и новые рабочие места: ”Видимо, здесь расчет на то, что в конце концов лира достигнет предела. То есть станет настолько дешевой, что экономический тренд изменится. Но каким может быть максимальный порог для лиры - 11,12 или 15?”

Лира потеряла почти треть своей стоимости в 2018 году, когда правительство стимулировало экономический рост с помощью дешевых кредитов. В прошлом году валюта продолжила дешеветь на фоне выплаты правительственных стимулов. В результате Центральному банку пришлось пересмотреть лояльную политику и начать поднимать ставки с сентября.

По мнению Таве, управляющие денежно-кредитной политикой демонстрируют высокую терпимость к обесцениванию лиры. Так образом, валюта должна еще больше подешеветь, чтобы Центральный банк отказался от смягчающего цикла и, может быть, даже повысил ключевую ставку. Первой линией обороны, скорее всего, как и в 2018 году, станет неудачное снижение объемов импорта и контроль за оборотом капитала.

”Несвоевременные и нетрадиционные действия с целью успокоить инвесторов, могут привести к запуску самодостаточного цикла, в рамках которого нежелание Центрального банка к ужесточению политики спровоцирует дальнейшую распродажу турецких активов (в том числе и лиры), рост инфляционных ожиданий и дальнейшие требования повысить ключевую ставку, - считает Таве. - Лира обесценивается всё быстрее. В 2018 году, например, валюта могла подешеветь более чем на 10% за день. Учитывая сегодняшний курс, вполне вероятно, что скоро соотношение к доллару составит 11 к 1”.