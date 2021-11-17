В США заявили о нарушениях религиозных свобод в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию страной, в которой "систематически и вопиюще нарушаются религиозные свободы". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Так, Блинкен считает, что Россия не придерживается нормам, упомянутым в Акте о религиозных свободах 1993 года. При этом он не сказал, какие нормы нарушаются в РФ.

Помимо России, в черном списке по уровню религиозной свободы оказались Китай, Северная Корея, Иран, Мьянма, Эритрея, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан. Также у Блинкена имеются претензии к Алжиру, Коморским островам, Кубе и Никарагуа.