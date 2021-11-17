Конкурс добровольчества проходит в Астраханской области

Жителей Астраханской области приглашают принять участие в конкурсе добровольчества "Хрустальное сердце Астрахани", об этом сообщают СМИ.

Турнир проводится в регионе уже в седьмой раз, его цели - стимулировать молодежь, людей разного возраста и организации приобщиться к развитию малой родины, сформировать потребность в добрых делах, а также позитивное общественное мнение о роли добровольчества, передает "АиФ Астрахань".

На этот раз в конкурсе представлены три номинации для людей, четыре - для организаций. Победителям вручат хрустальные статуэтки в форме сердца и памятные дипломы, церемония пройдет на новогоднем молодежном балу.

Желающие принять участие могу подать заявку до 9 декабря.