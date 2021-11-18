Экономическая интеграция станет залогом стабильности на Южном Кавказе

Завершение год назад 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией создало в регионе новый геополитический расклад сил, открывающий новые возможности для экономического развития и региональной интеграции. Несмотря на то, что на пути к достижению такой интеграции лежит множество проблем - от внутриполитической оппозиции в Армении до влиятельных лоббистских организаций на Западе - если эти проблемы удастся преодолеть, весь Кавказский регион получит значительные экономические выгоды, пишет EU Reporter.

Во время оккупации азербайджанских территорий в результате Первой Карабахской войны были разрушены города, села и вся инфраструктура. Были отрезаны друг от друга такие важнейшие объекты транспортной инфраструктуры, как автомагистрали и железные дороги. Границы Армении с Азербайджаном и Турцией уже давно закрыты, и, как следствие, региональное сотрудничество и процесс экономической интеграции - прерваны.

Положившее конец боевым действиям в зоне конфликта трехстороннее заявление, подписанное Россией, Азербайджаном и Арменией в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, открыло новую возможность для взаимовыгодного сотрудничества в разблокировании всех транспортных коммуникаций региона. Согласно 9 пункту заявления, "разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Это означает, что Азербайджан восстановит инфраструктуру, соединяющую Нахчыван с остальным Азербайджаном через Сюникскую область (Зангезур).

Зангезурский коридор имеет стратегическое значение для всех государств региона: через него пройдут как железнодорожные, так и автомобильные пути. Для Баку важно восстановить Зангезурский коридор, чтобы снять многолетнюю блокаду Нахчыванского района. Армения также получит железнодорожную и автомобильную связь с Россией через Азербайджан, а армянские железные дороги могут быть подключены к железнодорожной системе Ирана. Все это поможет росту армянской экономики. Согласно исследованию, опубликованному Berlin Economics, разрешение конфликтов и нормализация двусторонних отношений окажут существенное влияние на торговую активность Армении, способствуя не только росту общего объема торговли и цен на экспорт армянских товаров, но и снижению цен на импорт из Азербайджана и Турции.

Очевидно, что разблокирование всех коммуникационных и транспортных связей будет способствовать экономическому развитию и интеграции, что, в свою очередь, поддержит мирный процесс. Разблокировав Зангезурский коридор, Армения и Азербайджан откроют новую страницу в двусторонних отношениях, выиграв от региональной экономической интеграции. Тем не менее в армянском обществе все еще есть силы, выступающие против открытия Зангезурского коридора. Эти люди считают разблокирование транспортного сообщения политическим поражением и поддерживают реваншистскую идеологию.

Правда, премьер-министр Армении Никол Пашинян отозвался об открытии транспортных связей в регионе в позитивном ключе. Выступая на заседании Совета глав стран - участниц СНГ, премьер-министр Армении подчеркнул: "Мы надеемся достичь конкретных результатов в ближайшем будущем. Это означает, что Армения получит железнодорожную и автомобильную связь с Россией и железнодорожную связь с Ираном по территории Азербайджана, а Азербайджан получит железнодорожную и автомобильную связь с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении". Никол Пашинян также подчеркнул, что нормализация отношений между Ереваном и Анкарой может ускорить процесс подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: "Мы должны иметь возможность сесть в машину в Баку и с комфортом добраться до Нахчывана и Турции". Из всего этого следует, что трехстороннее соглашение исходит из стратегических интересов всех вовлеченных сторон.

Азербайджан уже начал реконструкцию и восстановление всей необходимой инфраструктуры на освобожденных территориях. Международные компании из разных стран, включая Турцию, Италию и Израиль, участвуют в восстановлении и развитии освобожденных регионов Азербайджана. Баку намерен построить в освобожденном Карабахе "умные города" и использовать для удовлетворения энергетических потребностей региона возобновляемые источники энергии. В Баку хотят превратить Карабахский регион в экономический и туристический центр путем восстановления магистралей и городов и открытия новых международных аэропортов в Физулинском, Зангиланском и Лачинском районах.

В число важных проектов строительства дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана входят автомобильные дороги Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы. Они пройдут по территории трех освобожденных от оккупации районов - Зангиланского, Губадлинского и Лачинского - обеспечив транспортную связь между 30 населенными пунктами, включая города Губадлы и Лачин. Важно и строительство автомагистрали Ахмадбейли – Физули – Шуша, а также других, эти проекты дорожной инфраструктуры будут играть роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.

Азербайджан продолжает реконструкцию железнодорожных линий Барда-Агдам, Горадиз-Агбанд и строительство новой железнодорожной линии Физули-Шуша. Протяженность электрифицированной железнодорожной линии Физули – Шуша составляет 83,4 км. Проект предусматривает проектирование и строительство двух новых станций - Физули и Шуша, а также около 200 инженерных сооружений. В настоящее время завершены топографические исследования железнодорожного пути и ведется проектирование сооружений.

Международный аэропорт Физули был открыт президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 26 октября 2021 года. "Физули" - первый международный аэропорт, построенный в Карабахе, освобожденном в результате 44-дневной войны. Аэропорт может принимать все типы воздушных судов. Длина его взлетно-посадочной полосы составляет 3 км, а ширина - 60 метров. Терминал аэропорта, оснащенный современной инфраструктурой, позволяет пропускать по меньшей мере 200 пассажиров в час. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) присвоила аэропорту трехбуквенный код, состоящий из букв латинского алфавита: FZL. Это позволило начать полеты в Физулинский аэропорт в соответствии со стандартами ИКАО и ИАТА. Все международные аэропорты в освобожденном Карабахе послужат развитию его туристического потенциала, что будет способствовать развитию местной экономики.

Восстанавливая Карабах, Азербайджан вносит вклад в процесс региональной экономической интеграции. Строительство международных аэропортов чрезвычайно важно для Баку по нескольким причинам. Во-первых, аэропорты увеличат объемы грузовых и пассажирских перевозок в Карабахский регион. Например, аэропорт в Зангилане будет частью Зангезурского коридора, поэтому грузоперевозки из Азербайджана в Нахчыван, а оттуда в Турцию будут более выгодными. Во-вторых, туристический потенциал Карабахского региона очень высок, особенно это касается Кельбаджара, Лачина и Шуши. Таким образом, аэропорты поддержат туристический сектор и позволят людям путешествовать в эти города с комфортом и в короткие сроки.

В конце концов, армянский и азербайджанский народы достаточно пострадали от длительного конфликта, вызванного армянской оккупацией международно признанных территорий Азербайджана. Война закончилась, и пришло время региональной экономической реинтеграции. Европейская интеграция после Второй мировой войны началась именно с экономических проектов, а именно с налаживания совместного производства стали и угля, которое было основано на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета участвующих стран. Хочется верить, что этот путь ждет народы Азербайджана и Армении.