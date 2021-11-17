Минобороны РА: тело погибшего накануне военного доставлено в Ереван при посредничестве Мурадова

Заместитель командующего войсками Южного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант Рустам Мурадов доставил из Баку в Ереван тело армянского военнослужащего, погибшего накануне в ходе боев на госгранице, спровоцированных очередной армянской диверсией.

Такое сообщение опубликовано на сайте министерства обороны РА.

В нем также указано, что Мурадов встретился с новым главой армянского военного ведомства Суреном Папикяном.