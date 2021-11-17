Пожар в Астраханской области унес жизни двух детей

В результате пожара в многоэтажном доме в селе Черный Яр Астраханской области погибли два ребенка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Отмечается, что жертвами трагедии стали два ребенка 2019 и 2020 годов. Еще двое малолетних 2018 и 2021 годов, а также их мать 1997 года рождения пострадали.

"Кроме того, двое малолетних детей в возрасте 5 и 7 лет получили переохлаждение, стоя на улице", - добавили в пресс-службе.

Пострадавшие были доставлены в больницу. По данному факту проводится процессуальная проверка.