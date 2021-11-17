СМИ: США предложат Ирану частичную договоренность по СВПД

Вашингтон анализирует возможность заключения промежуточной договоренности с Тегераном по иранской ядерной программе, передает портал Axios, ссылаясь на источники в США и Израиле.

По их информации, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан поднял этот вопрос в разговоре с израильским коллегой Эялем Хулатой.

Уточняется, что соответствующие обсуждения имеют предварительный характер, и в целом администрация Джо Байдена по-прежнему настаивает на полном возвращении ИРИ к выполнению обязательств по СВПД.

Издание добавляет, что таким образом США хотят предложить Ирану приостановить деятельность в ядерной сфере в обмен на частичную разморозку активов ИРИ либо исключения из санкций, касающиеся продуктов.