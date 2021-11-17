Никол Пашинян: "Позиция Армении перестала восприниматься международным сообществом"

Позиция Армении перестала восприниматься международным сообществом, поскольку Ереван долгие годы считал несправедливой позицию международного сообщества в вопросе Карабаха и не выслушивал позицию Баку. С таким самокритичным заявлением сегодня выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Премьер призвал воспринимать его позицию как самокритику, подчеркнув, что вопросы международной повестки и международной значимости нельзя мерить собственным аршином. Осознав, что в мире устали от постоянных жалоб, Пашинян так интерпретировал позицию международного сообщества: "Оно призывает обе стороны наконец договориться между собой и найти общий язык. Почему нам кажется, что весь мир должен жить нашими проблемами и заботами? Может, нам самим пора немного заняться своими проблемами? Вот приблизительно это нам говорит мировая общественность».

«С точки зрения международных партнеров, нет проармянского или проазербайджанского урегулирования. Урегулирование либо есть, либо его нет", - цитирует Пашиняна News.am. Действительно, в мире уже давно не воспринимают настойчивого желания армянский стороны продолжить конфликт, развязанный ею три десятка лет назад, и ждут заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Со всей очевидностью это проявилось вчера, когда в ходе военной провокации Армении на государственной границе с Азербайджаном, Ереван особо некто не поддержал, хотя внешнеполитическое ведомство Армении призывало мировое сообщество и международных партнеров Армении – Россию, ОДКБ, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ отреагировать на происходящее. Они отреагировали: и Москва, и Париж, и Вашингтон, и даже Тегеран выразили обеспокоенность эскалацией на границе Армении с Азербайджаном, призвали стороны проявить сдержанность и соблюдать условия прекращения огня.

Эксперты возложили ответственность за обострение ситуации в регионе и создание препятствий для выполнения трехстороннего заявления на военно-политическое руководство Армении. При этом многие понимают, что проводимая Ереваном политика вызвана давлением на команду Пашиняна радикальной оппозиции и реваншистских сил.

Хочется надеяться, что сейчас в Ереване постепенно приходят к понимаю того, что не признавая границ с Азербайджаном Армения рискует собственными территориями. И в такой ситуации международные посредники (в частности Россия) или ОДКБ, никаким образом поддержать армянскую сторону не смогут, если бы даже того хотели.