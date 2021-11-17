Новая трасса Джубга - Сочи пройдет вдоль черноморского побережья

Маршрут новой скоростной трассы, которая соединит кубанские Джубгу и Сочи, пройдет по прибрежному маршруту, - сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Да, решение есть. У нас есть поручение президента РФ отработать эти варианты... То, что прибрежный, - это точно", - заявил он, передает ТАСС.

Компания уже рассмотрела варианты трассировки дороги, и после доработки определенных моментов она будет вынесена на утверждение правительства РФ, - отметил

Петушенко, добавив: по цене этот объект очень емкий, поэтому надо взвешенно подойти к его обсчету, поскольку для страны это очень важно.

Напомним, ранее госкомпания "Автодор" рассматривала как горный, так и прибрежный варианты строительства новой скоростной трассы.