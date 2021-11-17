В Казахстане рекордно подорожала еда

Казахстан бьет рекорды по росту цен на еду в мире, приводит данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Finprom.kz.

Мировые цены на продукты превысили уровень июля 2011 года. Так, в октябре среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 133,2 пункта, что на 31,8 пункта (31,3%) больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Отмечается, что рекордно подорожали растительные масла (184,8 пункта), зерновые (137,1 пункта), молочные продукты (120,7 пункта) и мясо (112,1 пункта).

Стоит добавить, что в Казахстане товары к октябрю текущего года подорожали на 11,3%. Цены на растительные масла выросли на 54,2%, сахар — на 25%, крупы — на 16,1%, мясо — на 10,3%, молочные продукты — на 7,4%.