Один из лидеров сборной Украины по футболу может перебраться в Турцию

Полузащитник английского футбольного клуба "Вест Хэм" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции.

Агенты 32-летнего хавбека, чей контракт с лондонской командой истекает летом 2022 года, предложили услуги игрока "Трабзонспору", который ищет замету Жервиньо, получившему серьезную травму, передает Fanatik.com.

При этом главный тренер команды Абдулла Авчи считает основными вариантами для усиления состава Кристиана Тельо ("Бетис") и Эдина Вишчи ("Истанбул").

Напомним, в нынешнем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 7 матчей в чемпионате Англии, не отметившись в них ни одним результативным действием.